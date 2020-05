Rotterdam in de rode cijfers door coronacrisis

Rotterdam in de rode cijfers door corona

De gemeente Rotterdam krijgt harde financiƫle klappen door de coronacrisis. Dit jaar zal de stad in de rode cijfers belanden. Bezuinigen komen er niet direct aan, er is voor de komende twee jaar nog voldoende geld opzij gezet.

Sinds de lockdown heeft Rotterdam veel minder inkomsten, maar de uitgaven stijgen. "De gevolgen daarvan zijn groot voor Rotterdam", zegt wethouder Arjan van Gils.

Miljoenen minder

Door het wegvallen van reizigers verliest de RET iedere maand bijna 9 miljoen euro. De parkeeropbrengsten zijn ook veel minder, zo'n 3 miljoen euro.

En door het wegvallen van het toerisme zijn er bijna geen overnachtingen. Dat levert een verlies van 1 miljoen per maand op.

Veel geld naar uitkeringen

De extra uitgaven gaan vooral naar mensen die hun baan verliezen en een beroep doen op uitkeringen.

Ook vragen veel ondernemers bijstand aan. In de weken voor corona waren dat er tien. De afgelopen twee maanden liep dat voor alleen Rotterdam al op tot 12.330 aanvragen.

Geen bezuinigingen

Dit jaar zal de stad financieel dus de min in duiken. Hoeveel het tekort wordt, is nog niet bekend. Dat hangt volgens wethouder Van Gils af van hoe lang de crisis nog gaat duren en wat het Rijk voor zijn rekening neemt voor de getroffen Rotterdammers.

Het goede nieuws is dat er niet direct bezuinigd hoeft te worden. Voor dit jaar en ook voor volgend jaar is er voldoende spaargeld. Ook wordt gekeken of er door de digitale techniek en thuiswerken goedkoper kan worden gewerkt.

Besparen en vergroenen

Meer dienstverlening zou bijvoorbeeld via internet kunnen gaan, van het aanvragen van documenten tot videogesprekken. Dat zou een besparing kunnen opleveren op de stadswinkels van de gemeente.

Van Gils benadrukt met klem dat die niet helemaal verdwijnen, maar dat het er op plekken minder zouden kunnen zijn.

Het stadsbestuur zegt wel door te gaan met het verduurzamen en het vergroenen van de stad. Dat kan met geld van de Eneco-verkoop.

Feyenoord City

Wethouder Van Gils gaat er vanuit dat Feyenoord City en de bouw van het nieuwe stadion doorgaan: "Gisteren heb ik nog overleg gehad met de stadiondirectie en de directie van Feyenoord. Stadion en de club staan achter het plan. Maar het is te vroeg om daar volgende maand al een definitief oordeel over te geven."

Volgens Van Gils gaat de gemeente niet meer geld in het stadionplan stoppen.