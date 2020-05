Bewoners: 'Megaterras' op Witte de With gaat ten koste van onze wijk

"Wij hebben hier al heel veel last van de horeca", zegt bewoner Lennart Smit. "Dat zijn voornamelijk het geluid, dronken mensen en vechtpartijen."

Maak van de Witte de Withstraat in Rotterdam tijdelijk een autovrije zone, zodat de horeca meer ruimte heeft voor terrassen. Dat idee hebben diverse horecaondernemers in de straat ingediend bij de gemeente.

Anderhalvemeterregel

Cafés en restaurants mogen vanaf 1 juni weer open. Zij mogen dan maximaal dertig personen ontvangen, die anderhalve meter afstand moeten houden. Om daaraan te kunnen voldoen en zoveel mogelijk gasten te kunnen ontvangen en zo een beetje van het coronaverlies terug te kunnen verdienen, hopen horecaondernemers dat ze hun terras tijdelijk kunnen uitbreiden naar de straat. Daarvoor moet de weg dus dicht voor auto's.

"Als je gaat kijken hoe dat ten koste gaat van de wijk, als je een hele straat gaat afsluiten, dat de brandweer er niet meer doorheen kan, de ambulance niet meer. Dat wij als bewoners in een wijk zitten die eigenlijk niet meer bereikbaar is, vind ik dat wel echt heftig", zegt Joke Mulder.

Plan lag er al langer

Volgens bewoners ligt het plan er al langer en komt de coronacrisis de ondernemers wat dat betreft goed uit. "Dat waren eigenlijk mobiliteitsplannen en wat er nu is gebeurd is dat de horeca die plannen aangrijpt en nu met de coronacrisis het ineens als horecaplan gaat presenteren", zegt Joke Mulder. "Ik vind dat heel erg slecht."

Wat de bewoners ook steekt is dat ze niet zijn gevraagd naar hun mening. Joke: "Wat ik slecht vind is dat wij als bewoners helemaal niet geraadpleegd zijn. We kunnen lezen dat de bewoners allemaal heel positief zijn, maar ik ken niet een bewoner die heeft ingestemd."

"Ik gun het de horeca wel hoor. Ik snap ook de argumenten, maar ga dan eerst in gesprek met ons en dat is dus nu helemaal niet gedaan."

