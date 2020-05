Gloednieuw Theater Zuidplein kan goed uit de voeten met coronamaatregelen

Rotterdam-Zuid heeft een gloednieuw theater. Pal naast metrostation Zuidplein staat het cultuurpaleis met dezelfde naam, dat vrijdag officieel is opgeleverd. "Een beetje een dubbel gevoel geeft het wel, in deze coronatijd", erkent hoofd marketing en programmering Rebecca Sigmond.

Het nieuwe theater gaat pas in september open. De voorstellingen die het publiek er dan kan zien, staan met potlood geschreven, zegt Sigmond. Er kan nog van alles veranderen.

De coronacrisis, waardoor alle theaters op slot zitten en er binnenkort maar een beperkt aantal toeschouwers naar binnen mag, heeft wat dat betreft flinke impact. Dat had het virus trouwens ook al op het oude theater. De deuren gingen daar op 12 maart abrupt en zonder afscheidsfeestje dicht.

Sta-concerten

Van volle zalen zal waarschijnlijk ook in september geen sprake zijn. "Maar", zegt Sigmond hoopvol, "het nieuwe gebouw is een stuk ruimer en we kunnen makkelijk uit de voeten met de anderhalvemeterregel. We hebben drie zalen, die flexibel in te delen zijn. Eén daarvan is nadrukkelijk bedoeld voor activiteiten van mensen uit de wijk. Ook de foyer, waarin een restaurant komt, is een stuk groter dan voorheen."

In de grote zaal is plek voor zeshonderd personen. Bijzonder is dat die ook is om te vormen tot een zaal voor sta-concerten. Dan is er, als de coronacrisis voorbij is, plek voor wel duizend personen.

Naast de theaterliefhebber kan ook de boekenfreak zijn of haar hart ophalen in het nieuwe gebouw. Want ook de bibliotheek zal er de komende maanden zijn intrek in nemen.

Gesloopt

En het oude theater Zuidplein? Dat wordt deze zomer gesloopt. Maar niet zonder dat er toch iets van een afscheid is geweest.

Op donderdag 21 mei is er een online Vaarwel-party. "Het is de laatste kans om het theater nog een keer van binnen te zien", zegt Rebecca Sigmond. "Iedereen kan gratis meekijken op het Facebook-account en YouTube-kanaal van Theater Zuidplein."