Tweede 'coronaschip' legt maandag aan in Rotterdamse haven

APM Terminal Rotterdam werkt mee aan het binnenhalen van een containerschip van Maersk Line. Daarop is corona uitgebroken. Zes bemanningsleden, onder wie de kapitein, hebben waarschijnlijk corona. Eén daarvan is op de Virgin Islands van het schip gehaald voor behandeling.

Lexa Maersk, het schip, legt maandag aan bij APM Terminal Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. Dat heeft Maersk Line gevraagd aan APMTR. Een team onder leiding van de Havenmeester is bezig geweest met de voorbereiding voor het veilig binnenhalen van het schip. Waar het schip vandaan komt is nog onduidelijk, twee dagen geleden was het nog voor kust Marokko onderweg naar Rotterdam.

De zieke bemanning wordt dan met hulp van de GGD en de ambulancedienst naar het ziekenhuis gebracht. De andere twintig bemanningsleden worden meteen getest. Zaterdag overleggen de GGD en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond met de Havenmeester over het veilig van boord halen van de besmette bemanningsleden.

Het is het tweede schip met coronabesmettingen aan boord dat in Rotterdam aanlegt. Eerder legde het offshoreschip Saipem FDS aan in de Waalhaven, na twee weken in Schiedam te hebben gelegen. De scheepsarts werd dood aangetroffen in zijn hut. De bemanning werd in quarantaine geplaatst



Gevoelige reddingsactie

Het personeel van APMTR moet, aanvullend op alle veiligheidsmaatregelen, beschermende middelen als handschoenen en mondkapjes dragen. Ook de gangway moet goed worden schoongemaakt.

De reddingsactie ligt gevoelig bij medewerkers. Ze maken zich zorgen over hun toekomst na de overname door Hutchinson, ook eigenaar van ECT.

Gesprekken tussen APMTR en de ondernemingsraad leverden eerder al geen zekerheid over de toekomst op. Dat resulteerde in langzaamaanactie in februari. Nu vinden ze deze hulpactie veel gevraagd met het oog op die onzekerheid. Hutchinson heeft steeds beloofd dat er bij de overname geen banen verloren gaan.