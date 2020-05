Sportjournalist Hans Coolegem overleden

De Rotterdamse sportjournalist Hans Coolegem is overleden. Hij deed jarenlang verslag voor het Rotterdams Nieuwsblad, een van de voorlopers van het Rotterdams Dagblad.

Hans Coolegem was een groot wielerliefhebber. Zo deed hij verslag van meerdere edities van de Tour de France.

Ook het biljarten had een speciale plaats in zijn hart. Hij was oprichter van RBV Crooswijk. Hans stond aan de wieg van de eredivisie driebanden.

Daarnaast was Hans Coolegem de motor achter het voetbaltoernooi om de Rotterdams Nieuwsblad Cup en zette hij het Rotterdams Nieuwsblad Tenniscircuit op. Kiki Bertens was een van de jongste winnaars.

Bij de fusie van het RN en Het Vrije Volk besloot Coolegem uitgever te worden. Naast Driebandennieuws gaf hij onder meer de thrillers rond de Kuip van oud-collega Rob Vente uit. Vente overleed eerder dit jaar.

Hans Coolegem werd 75 jaar.