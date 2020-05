Geen personeel in kantine? Koks Eneco koken nu voor de armen

Het zijn bijzondere tijden. Het restaurant van energiereus Eneco ontpopt zich momenteel als de grootste gaarkeuken van Rotterdam. Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam worden iedere week maar liefst duizend maaltijden gekookt voor de armste gezinnen in de stad.

Zeven weken lang was het doodstil in de keuken van Eneco in Rotterdam-Noord. De medewerkers werkten thuis. De koks van cateraar Eurest hadden niemand om voor te koken. Eneco besloot het afgesloten contract met de cateraar te eerbiedigen, maar toch knaagde er iets. Dit kon beter.

En zo ontstond het idee om de koks weer te laten doen wat ze wilden: lekker aan de slag. "Door de corona kwamen veel mensen thuis te zitten, het pand was leeg. Er was gewoon niemand om voor te koken. De jongens zaten dus thuis", zegt Desiree Dongelmans van Eneco over de koksploeg.

Duizend maaltijden per week

Ze bedachten een nieuwe groep om voor te koken: mensen die het niet breed hebben. Dongelmans: "De mannen zijn weer helemaal blij en de klanten van Isaak & de Schittering hebben goed te eten."

Eneco levert duizend maaltijden per week die voor de helft vegetarisch zijn. Het gaat om gerechten als groente-burrito's, nasi tempeh en stamppot met een balletje gehakt. De maaltijden belanden in de schappen van voedselcentrum Isaak & de Schittering op Rotterdam-Zuid.

"Ze vliegen weg", zegt Elsie van het voedselcentrum. "Wij hebben ze geproefd en ze zijn heerlijk. De hulp komt uit onverwachte hoek, maar we zijn er heel blij mee."