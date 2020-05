Veteraan van strijd om de Maasbruggen Piet Borsboom overleden

Vlaardinger Piet Borsboom (101) is overleden. Hij was waarschijnlijk de laatst overgebleven veteraan van de militairen die in mei 1940 vergeefs probeerden de Maasbruggen te verdedigen tegen de Duitsers.

Het jaar voordat de oorlog uitbrak, was Borsboom naar Schoonhoven vertrokken om als dienstplichtig militair opgeleid te worden bij de Genie. "Het Nederlandse leger stelde totaal niks voor", herinnerde hij zich in een interview.

Borsboom kreeg "een oude karabijn uit de Franse tijd" in handen gedrukt en liep in eerste instantie rond in zijn burgerkloffie. Want een uniform? "Dat was er niet."

De winter die aan de oorlog voorafging, was streng. "Dus we waren meer binnen dan buiten." Veel geoefend werd er niet.

Aan een hogergeplaatste militair vroeg Borsboom eens wat hij nou eigenlijk met zijn karabijn moest doen.

"Vijanden doodschieten", luidde het antwoord.

"Vijanden? Die heb ik niet", reageerde de jonge Vlaardinger.

Moffen

Dat de Duitsers Nederland zouden binnenvallen, had hij totaal niet verwacht. Maar in mei 1940 was het plots menens. In een ingevorderde touringcar werd Borsboom naar Rotterdam gebracht, waar op dat moment fel gevochten werd om de Maasbruggen. Munitie had hij amper op zak.

Het was de bedoeling dat de Genie de bruggen zou opblazen om zo de opmars van de Duitsers - door Borsboom bijna steevast "moffen" genoemd - te stoppen. Maar zover kwam het nooit. Het lukte niet om onder de bruggen te komen om de explosieven te plaatsen.

Gezegend wapen

Borsboom lag herhaaldelijk onder vuur. "Soms werd je van twee kanten beschoten. Door de Duitsers en door NSB'ers."

Ondertussen maakte hij de gekste dingen mee. Zo kwam er een geestelijke naar de pleisterplaats van de Genie op de Veemarkt om een biecht af te nemen. Tot Borsbooms verbazing zegende de pastoor en passant ook een karabijn. "Quatsch natuurlijk."

Toen op 14 mei de bommen op Rotterdam waren gevallen, kwam Borsboom er al snel achter dat het hogere echelon de soldaten in de steek had gelaten. "Er viel geen korporaal of sergeant meer te bekennen."

Samen met een maat besloot hij zich bij de vluchtelingenstroom richting Kralingen te voegen. "Daar liepen NSB'ers op straat al Sieg Heil te roepen."

Hij trapte zijn wapen kapot en wierp zijn kogels in het water. Op de weg terug naar Schoonhoven hoorde hij op de radio van generaal Winkelman dat Nederland zich had overgegeven.

Om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen, dook Borsboom onder. Hij verbleef onder meer op een boerderij in het Gelderse Zelhem. Daar vertrok hij na een jaar, "omdat de jongste zoon van de boer te veel babbelde". Terug in Vlaardingen vond hij een schuilplaats op de zolder van zijn ouderlijk huis.

"Ik heb ontzettend veel geluk gehad", zei hij later over de oorlog. En: "We moeten waken dat het nooit meer gebeurt."

Email

Na de bevrijding bewaakte de Vlaardinger een tijdlang gevangengenomen NSB'ers. Zijn verdere leven werkte hij in de bouw. Vorig jaar vierde Borsboom, die bekend stond om zijn haarscherpe geheugen, zijn honderdste verjaardag nog uitvoerig in het Delta Hotel.

Vincent Quast, die historische fiets- en wandeltochten over de strijd in Rotterdam organiseert, kreeg een aantal jaren eerder een e-mail met tekst in een opvallend groot lettertype. Afzender: Piet Borsboom. Hij complimenteerde Quast met zijn initiatief en vertelde wat hij als jonge jongen in Rotterdam had meegemaakt.

Quast ging op bezoek en interviewde de toen 96-jarige Borsboom een uur lang. De video van dat gesprek is te zien op www.strijdomdemaasbruggen.nl