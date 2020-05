RIVM: iets minder sterfgevallen, iets meer regionale besmettingen, volg het coronavirus van zaterdag 16 mei

- Er zijn zeker 5670 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM in de update van zaterdag 16 mei. Het aantal sterfgevallen is sinds vrijdag met 27 gestegen.

-Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met 45, naar 11.537.

- Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 43.870: een toename van 198 personen ten opzichte van vrijdagmiddag.

- Er zijn 1187 regiogenoten in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat is een stijging van 11 ziekenhuisopnames ten opzichte van gisteren. Het aantal vastgestelde regionale besmettingen is met 40 gestegen en staat nu op 5453 in totaal. Gisteren was er nog sprake van 27 nieuwe besmettingen.