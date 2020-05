Banenverlies dreigt bij scheepsbouwer IHC, ondanks steun van het Rijk

De redding van IHC door het Rijk betekent niet dat er geen banen verloren gaan bij de scheepsbouwer. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de garanties en leningen van in totaal bijna 400 miljoen euro die Wiebes vorige maand heeft toegezegd. Politici vragen zich af of de problemen bij IHC wel door de coronacrisis komen, omdat het al langer slecht gaat met het bedrijf.

Volgens minister Wiebes is de pandemie wel degelijk de oorzaak van de problemen bij de scheepsbouwer en kan IHC weer rekenen op orders als de crisis voorbij is. Toch stelt de minister dat "enig banenverlies waarschijnlijk niet te vermijden" is.

Bij de scheepsbouwer werken nu nog 3000 mensen. Bij toeleveranciers zijn nog eens duizenden werknemers afhankelijk van de scheepsbouwer.