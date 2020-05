Schiedamse Aya (19) wint George Maduro Prijs

De jury was klip-en-klaar: Aya is een échte heldin. De 19-jarige Schiedamse won vrijdagavond de George Maduro Prijs 2020, een onderscheiding voor jongeren die zich inzetten voor de samenleving.

De onderscheiding is onderdeel van de Young Impact Awards die voor de vierde keer zijn uitgereikt. Aya Laghzaoui won in de categorie Community. Samen met de winnaars van 5 andere categorieën streed ze om de George Maduro Prijs.

Aya heeft een beperkte levensverwachting, omdat ze lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Dat weerhoudt haar er niet van om anderen te helpen. "Tijd is momenteel het meest kostbare bezit van Aya en zelfs dat offert zij op om anderen te helpen. Aya is een échte heldin en verdient het daarom om in de voetsporen van George Maduro te treden," aldus juryvoorzitter Gwen van Poorten.

Boodschappen en waterputten

Aya won vanwege haar grenzeloze inzet voor anderen in binnen- en buitenland, stelt de jury. Zo helpt ze mee aan het meebouwen van roze waterputten in Afrika. De kleur roze staat voor Aya symbool voor hoop. Daarnaast doet ze boodschappen voor alleenstaande ouders in Nederland.

"Het winnen van deze prijs is het bewijs dat niets je dromen in de weg hoeft te staan. Voor alle jongeren die altijd in hokjes zijn geplaatst en hier moeilijk uit wisten te komen, deze is voor jullie! Laten wij samen de wereld roze inkleuren," aldus de winnares.

De prijs is vernoemd naar de Antilliaanse joodse verzetsheld George Maduro, waarnaar ook attractiepark Madurodam is genoemd.

Eerder sprak SOW Rijnmond met Aya. Kijk hieronder de video.