Auto belandt in de berm naast A16

Op de A16 richting Rotterdam is zaterdagochtend een auto over de kop geslagen en in de berm terecht gekomen. De 19-jarige bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. In de auto werd lachgas gevonden

Het ongeval gebeurde vlak voor knooppunt Ridderkerk. De twee inzittenden konden zelf uit de wagen komen.

De bestuurder is een 19-jarige Rotterdammer. Hij is na een behandeling bij de ambulance aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag.

Lachgas

In en rondom de wagen werd lachgas aangetroffen. Hoeveel lachgas er is gevonden is niet bekend. Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed was. De toedracht van het ongeval wordt verder onderzocht.