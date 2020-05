Tien jaar later: De Mos, Borst en Fernandez blikken terug op Sparta - Excelsior: 'Meest memorabele derby ooit'

Op Woudestein is het een paar dagen eerder 0-0 geworden. "Ik herinner me nog een paar goede kansen voor ons, onder andere een grote kopkans van Erik Falkenburg", zegt toenmalig trainer Aad de Mos.

De Mos nam het stokje vijf wedstrijden voor het einde van de competitie over van de ontslagen Frans Adelaar. De Hagenaar nam de selectie van Sparta mee naar Oisterwijk voor een trainingskamp. Op die manier hoopte De Mos dat de ploeg vol talenten als Kevin Strootman, Erik Falkenburg en Lerin Duarte de club Sparta in de eredivisie kon houden.

Penalty Excelsior

Nadat Sparta over twee wedstrijden van Helmond Sport had gewonnen en Excelsior zich via PEC Zwolle had geplaatst voor de finale van de nacompetitie, stond de stadsderby tweemaal op het programma. Op Woudestein was het op woensdag 12 mei 0-0 geworden.

Die stand staat op Het Kasteel ook lange tijd op het scorebord. Tot de 88ste minuut. "En dan ga je je zegeningen tellen", zegt De Mos, die vervolgens ziet dat Excelsior-spits Guyon Fernandez bezwijkt onder de druk en vanaf elf meter faalt. Hij jaagt de bal de Sparta-tribune op.

"Ik ben er vaak aan herinnerd en zal het ook nooit vergeten",blikt Fernandez terug. "Ik mocht de penalty niet eens nemen, maar ik wilde hem heel graag nemen en had ook het gevoel dat ik hem zou maken. Ook al speelde ik geen goede wedstrijd. Maar het was én te hoog én ook nog naast. Het was niet best."

Ook Sparta-supporter Hugo Borst weet het nog goed. "Eerst nog een enorme strijd met Leen van Steensel wie die pingel mocht nemen. Schoot 'ie hem naast! Toen dacht ik echt: dit kan niet meer fout gaan."

'Poepon houdt Sparta in de eredivisie'



In blessuretijd valt er dan toch een goal op het kolkende Kasteel. Rydell Poepon kopt van dichtbij raak. "Gebeden verhoord'', dacht Borst. Ook De Mos dacht dat de buit binnen was en sprint met de volledige Sparta-bank richting de cornervlag. "Dan ben je zo blij als een kind. In minuut 92. Dan ben je binnen", aldus de toenmalig trainer van Sparta.

Ruud van Os deed samen met Jan Dirk Stouten verslag van de wedstrijd. "We hadden de afspraak dat als Sparta in de eredivisie zou blijven zou ik de interviews doen en als Excelsior in de eredivisie zou komen, zou Jan Dirk dat doen. Ik zei letterlijk op de radio: Poepon houdt Sparta in de eredivisie."

Op dat moment trekt Guyon Fernandez zijn shirt over het hoofd en kan de tranen bijna niet bedwingen. "Ik baalde steeds meer van het missen van die penalty. Ik zat heel erg in het rouwmoment, terwijl het spel allang weer door was gegaan. En toen scoorde Sparta... Dat was al helemaal de man met de hamer."

Nog één bal naar voren

Verslaggever Van Os pakt na de 1-0 van Sparta zijn apparatuur en gaat richting de catacomben. Hij komt bij de gang van de kleedkamer aan en ziet dat Excelsior de bal nog één keer naar voren schiet.

De bal wordt doorgekopt door Leen van Steensel en valt voor de linkervoet van Fernandez. In één beweging schiet hij op doel en de bal ploft achter Sparta-keeper Cor Varkevisser: 1-1. "Het is instinct. Laten we voorop stellen dat het ook geluk is dat die bal bij jou komt. Hij moet op goal, dat is het enige wat telt. De keeper kon ook niet goed zien waar de bal precies komt."

Excelsior-trainer Alex Pastoor sprint het veld in en iedereen bij Excelsior weet nu dat het volgend seizoen in de eredivisie speelt. Het uitvak viert feest. De rest van Het Kasteel huilt. "Van die goal ben ik nog honderdduizend keer wakker van geworden", stelt De Mos.

Oer-Spartaan Borst noemt het een mokerslag. "Fernandez neemt hem aan. Draait. Boem. Goal. Klaar. Uit. Ik zie huilende Spartanen op de grond, ik zie huilende mensen op de tribune. Dat heeft nog een halfuur geduurd. En daarna begint de ellende. Dat moet je de zomer door en je opmaken voor de graftombe, de kelder. Ik was aanvankelijk wel strijdbaar, maar het heeft zes jaar geduurd."

Voor Van Os blijft het onbegrijpelijk dat Sparta toen een stapje lager moest voetballen. "Moet je voorstellen. Jongens als Viergever, Falkenburg en Strootman. Heel grote talenten die aan het begin van hun carrière stonden. Die hebben daar een les geleerd die ze hun leven niet meer vergeten. Maar met zo'n ploeg zou je toch denken dat je in de eredivisie kan blijven of om de nacompetitie te overleven?"

Borst versus De Mos

Sparta zou uiteindelijk zes jaar in de eerste divisie bivakkeren. Iets wat Borst maar moeilijk kan verkroppen. "Dan ga je zondebokken zoeken. En voor mij was dat Aad de Mos". Hij schreef zelfs een boek: 'Waarom ik van Sparta houd (en Aad de Mos haat).

"Met de blik van 2020 kan ik het goed overzien. Heb er wel jaren moeite mee gehad. Sinds we weer terug zijn eredivisie ben ik weer helemaal los van dat traumaatje. Mijn woede, die eerst haat was, heeft ten opzichte van Aad de Mos veel te lang geduurd. "

"Ik kan me zijn situatie ook wel voorstellen. Hij zit er bij Sparta zo diep in. Later is hij dat gaan omzetten in een boek: 'ik haat Aad de Mos'. Voor mij geen probleem. Maar mijn kinderen horen het dan weer van collega's en dat is niet prettig."

"Daar heeft hij helemaal gelijk in gehad. Daar is voor mij wel een muntje gevallen. Nu kappen ermee. Meer mijn probleem, dan zijn probleem. Neemt niet weg dat het collectieve schuld. Slecht bestuur, geen goede trainers met Adelaar en De Mos en spelers die niet ontbolsteren. Ja, dan gaat het op een zeker moment fout."

Het slotwoord is natuurlijk voor de man van de wedstrijd: Guyon Fernandez. "Het commentaar van de verslaggever zal ik nooit meer vergeten. Het was mooi en lelijk tegelijk."

Bekijk ook:



Aad de Mos deelt een opvallende statistiek met Dick Advocaat en Frank Rijkaard. Het drietal won ooit een Europa Cup en degradeerde met Sparta. De Mos vertelt een leuke anekdote over dat hij Advocaat onlangs op het strand tegenkwam.



"Bij Sparta zit je altijd in de shit", zegt Hugo Borst. Toch geniet hij van het huidige Sparta.