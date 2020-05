Voortvluchtige tbs'er Hendrik M. ontsnapte eerder uit de Kijvelanden

Tbs'er Hendrik M., die op 8 mei de benen nam in Assen, is eerder ontsnapt uit de Kijvelanden in Poortugaal. In die periode kreeg hij de kwalificatie "ziekelijk gewelddadig".

De tbs'er met de drie getatoeëerde tranen op zijn gezicht wist zich in 2006 aan personeel van de Kijvelanden te onttrekken toen hij een bezoek bracht aan het graf van zijn opa in het Limburgse Heerlen. Hij had toen een strafblad voor meerdere inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. Een van de verkrachtingen duurde urenlang.

Na de ontsnapping liet Justitie weten dat M. geen groot risico vormde. Een van de redenen daarvoor was dat de tbs'er libido-remmers slikte. Maar omdat die na een paar dagen hun uitwerking verliezen, werd het beeld bijgesteld.

Er volgde een opsporingsbericht met de volledige naam van Hendrik, plus een foto. Ook sprak Justitie de vrees uit dat de tbs'er opnieuw in de fout zou gaan. Een mededeling, die eerder al aan Duitse politie-collega's was gedaan. Terwijl het nieuws in Nederland nog stilgehouden werd, kregen zij al te horen dat M. "ziekelijk gewelddadig" was.

Vliering

Na een klopjacht van bijna drie weken wist een arrestatieteam Hendrik M. in te rekenen. Hij had zich verschanst op de vliering bij zijn tante in Brunssum.

In 2016 nam de Limburger opnieuw de benen. Zijn tbs-traject liep toen op zijn einde en hij mocht gaan waar hij wilde. Wel moest hij zich regelmatig melden.

Opnieuw liep het spaak. Samen met zijn vriendin mishandelde M. in de buurt van Den Bosch een 78-jarige man. Volgens de politie werd het slachtoffer - een bekende van het duo - tot bloedens toe geslagen en daarna beroofd van zijn busje vol spullen voor de rommelmarkt.

De politie pakte Hendrik M. later op in het Belgische Visé, vlakbij Maastricht.

Boodschappen doen

Vorige week keerde M. niet terug van onbegeleid verlof in Assen. Omdat hij in de laatste fase van zijn behandeling zat, mocht hij vanuit de half open psychiatrische kliniek de straat op om even boodschappen te gaan doen. De ontsnapping werd stil gehouden en kwam pas in de openbaarheid toen misdaadblog Misdaadjournalist.nl er melding van maakte.

Als Hendrik M. wordt opgepakt, is de kans groot dat hij opnieuw in een tbs-kliniek belandt.