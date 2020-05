Oproep: 'Kijk uit naar lichaam omgekomen bodysurfer Mathijs'

De oproep om uit te kijken naar het lichaam komt van de gemeente Den Haag. "Naarmate de dagen verlopen wordt het gebied waar op basis van het getijde, de stroming en de windrichting gezocht zou kunnen worden steeds groter," zegt de gemeente.

Mensen op zee wordt gevraagd zich 'snel te melden' als ze iets waarnemen, zodat de hulpdiensten in actie kunnen komen. De zoekactie door de hulpdiensten is vrijdag stilgelegd .

De 23-jarige Mathijs was een oud-leerling van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Samen met anderen kwam hij tijdens het bodysurfen in een dikke laag zeeschuim terecht. De lichamen van vier andere omgekomen surfers zijn al gevonden.