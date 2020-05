Veel rookontwikkeling door brand in meerdere woningen aan Putselaan Rotterdam

Aan de Putselaan in Rotterdam heeft zaterdag aan het begin van de middag een grote brand in meerdere woningen. De veiligheidsregio meldt dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

Het vuur is rond 12:30 uur ontstaan in een schuur naast een huis. Het vuur is overgeslagen naar de woningen. Het gaat om een vooroorlogs pand met houten vloeren. Het is nog niet duidelijk of alle bewoners terug kunnen naar hun woning.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseerde daarom om ramen, deuren en ventilatie te sluiten bij overlast van de rook.

Eerder werd gemeld dat de brand aan de Hilledijk zou woeden, maar het bleek te gaan om woningen aan de Putselaan. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht.