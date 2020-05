Kamperen op wielen door corona bezig aan een opmars

Arnold Kriels, eigenaar van kampeerwinkel Campolife in Heinenoord, over kamperen op wielen.

Er even lekker tussenuit in deze coronatijd is een flinke opgave: vliegvakanties zijn geen optie en op veel campings zijn toilet- en douchevoorzieningen nog gesloten. "Op vakantie met een caravan of camper wordt hierdoor snel populairder."