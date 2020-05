GGD beoordeelt maandag stand van zaken op 'coronaschip'

Medewerkers van de GGD zullen aan boord gaan van de Lexa Maersk om met de kapitein te overleggen over de vervolgstappen. Officieel is het niet bevestigd dat het gaat om corona-gevallen. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. De medewerkers op het schip zijn nog wel in staat om hun werk te doen.

"We zullen de komende tijd wel meer te maken krijgen met schepen die zieke mensen met corona aan boord hebben," stelt Havenmeester René de Vries. "Als we die veilig binnen kunnen halen, dan laten we zo'n schip binnen. Om zieke mensen aan boord te laten op zee vinden wij onacceptabel."

Tweede 'coronaschip'

De Lexa Maersk is het tweede schip met coronabesmettingen aan boord dat in Rotterdam aanlegt. Eerder legde het offshoreschip Saipem FDS aan in de Waalhaven, na twee weken in Schiedam te hebben gelegen. De scheepsarts werd dood aangetroffen in zijn hut. De bemanning werd in quarantaine geplaatst.

