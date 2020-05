Vlaardingse internetsensatie Orgel Joke: 'weet zeker dat mijn man zou glimlachen als hij dit had mee kunnen maken'

Internetsensatie Orgel Joke: 'mijn man zou glimlachen als hij dit had mee kunnen maken'

Dagelijks post de Vlaardingse Joke Meijer een video op Instagram waarop ze een nummer speelt op haar orgel. In twee maanden tijd heeft ze op Instagram zesendertigduizend volgers verzameld. En heeft ze al gespeeld met onder andere Paul de leeuw en Claudia de Breij.

Eind januari overleed haar man. Daarna had ze weinig om handen. Haar zoon spoorde aan om het orgel te gaan spelen omdat ze die al een half jaar niet had aangeraakt. "Het is onwerkelijk. Zesendertigduizend zijn wel heel veel mensen die je volgen. Dat verwacht je niet.'

Joke is longpatient en al acht weken niet op plekken geweest waar veel mensen samenkomen zoals winkels. Alleen voor een wandeling of fietstocht komt ze naar buiten. "Ik merk dat mensen omkijken als ik fiets en dan heb ik ook een zonnebril op. Ik weet niet hoe het zal zijn als ik weer onder de mensen ben."

'Ik ben er de hele dag druk mee'

Elke dag een filmpje opnemen helpt haar de nodige dagelijkse routine te vinden. "Ik ben constant aan het oefenen en je zorgt dat je er verzorgt uitziet omdat je een film opneemt. Ik ben er de hele dag druk mee. Daardoor verveel ik me niet."

Ze leest alle berichten die ze krijgt via Instagram. "Ik merk dat je mensen er een plezier mee doet. Mensen zeggen dat ze er steun aan hebben.

Joke geniet van de reacties. "Het geeft een glimlach op mijn gezicht. Ik weet zeker dat als mijn man dit mee had mogen maken hij ook zou glimlachen."