Zo mooi had het Songfestival kunnen zijn

Alle Europese ogen zouden vanavond op Rotterdam zijn gericht waar de finale van het Eurovisie Songfestival zou plaatsvinden. Het evenement dat normaal zeker 180 miljoen kijkers uit 46 landen trekt, is door de coronamaatregelen voorlopig van de baan. In plaats daarvan wordt vanavond de tv-show 'Eurovision: Europe Shine a Light' uitgezonden.

Het centrum van Rotterdam zou er nu heel anders uit hebben gezien. Een kleurrijk megalint genaamd 'Sing Along City', ontworpen door Studio VollaersZwart, zou de route van het Centraal Station tot aan Ahoy markeren. De straten en gebouwen zouden versierd zijn met honderden hergebruikte internationale vlaggen om alle buitenlandse gasten welkom te heten. En op de route naar Ahoy zouden bezoekers vermaakt worden. Maar het blijft voorlopig een evenement waar Rotterdam van droomt.

Vanaf de bank

Ook zanger Jeangu Macrooy, die Nederland zou vertegenwoordigen, kijkt vanavond naar de tv-show vanaf de bank, meldt de NOS. Zenuwachtig hoeft hij daar niet voor te zijn, want hij weet al dat hij op plek nummer 13 is geëindigd. De uitslag van het Songfestival werd afgelopen week al besloten in een online editie van het Eurovisiesongfestival dat op YouTube werd uitgezonden.

In de uitzending van zaterdagavond worden de 41 deelnemers die dit jaar zouden meedoen aan het Eurovisie Songfestival in de spotlights gezet. Alle artiesten brengen een persoonlijke boodschap en er zal een stukje van de clip van hun nummer te zien zijn. Samen, maar vanuit plekken in heel Europa, zullen ze het nummer Love Shine A Light zingen.