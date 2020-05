Oma Jopie (99) opgenomen in verpleegtehuis, politiepaarden verrassen haar

Oma Jopie, het 'suikerklontjesmevrouwtje', die al meer dan 25 jaar de politiepaarden bij wedstrijden van Feyenoord wat lekkers komt brengen, is door de politie voor de tweede keer in een maand verrast met een bezoekje.

Door de coronacrisis kon Jopie de politiepaarden de afgelopen maanden al niet meer zelf opzoeken. De politie te paard kwam daarom in april al naar haar toe voor een suikerklontje. Dat vond ze fantastisch. Nu ze opgenomen is in een verpleegtehuis, besloot de politie haar nogmaals op te vrolijken met een bezoekje.

"Sinds vorige week is mevrouw Schouten (het suikerklontenmevrouwtje die altijd bij De Kuip komt) opgenomen in een verpleegtehuis. Het ging helaas niet langer meer thuis", laat de politie weten op Facebook. Omdat de politie te paard toch in de buurt van Jopie haar nieuwe huis was, besloten ze haar vrijdag op te zoeken.

"De 99-jarige oma Jopie vond het prachtig om de politiepaarden weer te zien. Bono heeft gelijk de ramen 'gezeemd' en we hebben nog meer bewoners verrast met ons bezoek. Kleine moeite, groot gebaar", aldus de politie.