Brand aan Putselaan: 'Vlammen kwamen tot aan mijn hoofd op twee hoog'

De schade viel gelukkig mee, maar toch zit de schrik er goed in na de brand in een schuurtje aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid. "Het was echt heel erg", vertelt buurtbewoner Hasan Akyil.

Hij zat boven toen de open ruimte tussen de woonkamer en keuken ineens heel donker werd. "Ik dacht eerst dat het donker werd door de wolken van de regen", vertelt Akyil. Maar dat bleek niet zo. "Het was een groot vuur in de tuin van de buurman. De vlammen zijn twee hoog, tot aan mijn hoofd, gekomen."

Akyil waarschuwde vervolgens iedereen om naar buiten te gaan. Ook heeft hij de hulpdiensten gealarmeerd. Er werd een man uit het pand naast de woning van Akyil gehaald.

'Rotzooi en oude spullen'

Yucsel Temur heeft een tabak- en bedankjeswinkel naast het gebouw waar de brand ontstond. Ze was thuis toen het vuur uitbrak. "Het was wel even schokkend, hoor", vertelt Temur. De winkel heeft grote rookschade. "We waren misselijk, want het pand staat helemaal onder de rook."

"Het zijn woningen met houten vloeren. Dat betekent voor ons dat de kans op snelle uitbreiding aanwezig is en dat we snel moeten inzetten met veel slagkracht", legt Rene van der Linden, woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, over de brand uit.

Het gebouw waar de brand was, was vroeger een hotel. "Dit wordt niet gebruikt. Er zijn geen mensen. Het is onbewoond", vertelt buurtbewoner Akyil. Op de plek waar de brand ontstond, stonden volgens hem alleen maar 'rotzooi en oude spullen'. Het dak was al verzakt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.