Hulpdiensten vinden zak in water Schiedam die naar banaan ruikt

De brandweer in Schiedam vond een zak in het water van de Voorhaven die naar banaan rook (foto: MediaTV)

Een grote zak vloeistof die naar banaan rook, heeft de hulpdiensten in Schiedam een tijdje zoet gehouden. De zak was opgedoken in het water van de Voorhaven. Het was lang niet duidelijk wat er in de zak zat en waar het vandaan kwam. Ook kostte het moeite om de zak uit het water te krijgen.