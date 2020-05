Mooi gebaar van Wijnaldum aan de club en fans van Sparta

Georginio Wijnaldum gaat een positieve geste maken aan de club en supporters van Sparta. De Rotterdammer is van plan vier seizoenskaarten van de Kasteelclub te kopen en die te verloten onder fans die het minder breed hebben.

Wijnaldum, voormalig jeugdspeler van Sparta, doet dit naar aanleiding van een soortgelijke actie van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. De centrale verdediger en teamgenoot van Wijnaldum bij Liverpool wil hiermee zijn oude club FC Groningen en haar fans een steuntje in de rug geven.

Als profvoetballer brak Wijnaldum door bij stadsgenoot Feyenoord, maar de middenvelder voetbalde eerst in de jeugd van Sparta. In een lang interview met FC Rijnmond gaf Wijnaldum eerder dit jaar aan dat hij later eventueel wil terugkeren naar de Kasteelclub.