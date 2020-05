Eurovisie Songfestival in 2021 naar Rotterdam

Het Eurovisie Songfestival 2021 vindt volgend jaar alsnog plaats in Rotterdam. Dat werd bekend gemaakt tijdens de speciale TV-uitzending Eurovision: Europe Shine A Light die vanavond in 45 landen live werd uitgezonden.

Wethouder Kasmi laat weten het 'erg fijn te vinden dat de omroepen en de EBU opnieuw het vertrouwen hebben om samen met ons alsnog een onvergetelijke 65e editie van het Eurovisie Songfestival neer te zetten'. "Dat is een groot compliment voor al die mensen die in de afgelopen maanden zo hard bezig zijn geweest met de voorbereidingen hier in Rotterdam. Wij zijn klaar om er een feest van en voor iedereen van te maken. Iets om - zeker in deze moeilijke tijden - met elkaar naar uit te kijken."

"Sinds het annuleren van het ESF 2020 zie ik een enorme veerkracht en creativiteit bij de organisatoren in Rotterdam en bij het team in Hilversum. Petje af hoe zij in korte tijd een prachtige tv-show als alternatief hebben gebracht. Dat geeft alle vertrouwen voor een geweldige editie in 2021", vult Kasmi aan.

Coronavirus

"Nadat het Eurovisie Songfestival 2020 in maart door de EBU werd afgelast als gevolg van de coronacrisis is direct gestart met de verkenning naar de mogelijkheden om de 65e editie van het Eurovisie Songfestival alsnog in Nederland te laten plaatsvinden", laat de organisatie weten. "De organisatoren zijn zich ervan bewust dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus het komende jaar van invloed gaan zijn op evenementen. Die ontwikkelingen laten zich op de lange termijn niet voorspellen. Daarom wordt de komende maanden door alle betrokken partijen gewerkt aan verschillende scenario’s om die uitdaging het hoofd te bieden."

Meer details over het Eurovisie Songfestival 2021, inclusief data voor het evenement, zullen de komende weken en maanden worden vrijgegeven. Tickethouders ontvangen volgende week een bericht over de mogelijkheid om kaarten te behouden dan wel een refund te ontvangen.