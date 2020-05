Steekpartij in het Oude Noorden, slachtoffer zwaargewond

In een huis aan de Noordmolenstraat in het Oude Noorden in Rotterdam is zondagmorgen een man neergestoken. Het slachtoffer is hierbij zwaargewond geraakt.

Volgens de politie is de 57-jarige man in het bovenlichaam gestoken en afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte was kort na het incident niet te vinden in de omgeving, maar later is een 37-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij kon worden opgespoord dankzij cameratoezicht.

Het gebied rondom de woning aan de Noordmolenstraat is afgesloten voor onderzoek.