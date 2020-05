Verdachte heeft schone tanden, maar geen schone handen

De politie heeft een verdachte aangehouden die voor ongeveer duizend euro aan gestolen goederen in zijn auto had liggen. De buit van de politie bestond vooral uit tientallen elektronische tandenborstels.

De auto van de verdachte werd gecontroleerd toen het voertuig via de A4 naar de A15 reed. De verdachte is Georgisch, gebruikte een valse naam en had ook valse papieren bij zich.

De politie is een onderzoek gestart en bekijkt of de verdachte onderdeel uitmaakt van een internationale rondtrekkende bende.