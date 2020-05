Reusachtige muurschildering verenigt heden en verleden van Dordtse Dubbeldam

In Dordrecht openbaart zich sinds vorige week langzaam een reusachtige muurschildering op de zijgevel van het senioren wooncomplex Gravenhorst. Inge Modderkolk (21) is de bedenker en uitvoerder van de klus. "Natuurlijk ben ik hartstikke trots dat ik dit mag doen.

Vanwege het 50-jarig bestaan schreef de Gravenhorst een wedstrijd uit wie het beste idee had voor een opfleuring van de saaie gevel en Inge werd de winnaar. "Ze wilden dat het heden gecombineerd werd met het dorpse karakter van het Dubbeldam van vroeger."

"Mijn idee was dat twee kinderen uit het heden, dus in kleur, door een gat in de muur kijken naar het verleden." Ze gebruikt daarvoor een foto uit 1903 van de Dubbelsteynlaan, die langs het gebouw loopt. Ze begon met een collega van het schildersbedrijf waar ze werkt vorige week aan de klus.

Eerst werd een wit vlak gemaakt, waarop 's avonds laat met een projector de foto als dia op de muur geprojecteerd werd. "Op die manier konden we de contouren op de muur tekenen", vertelt Inge. Daarna ging ze met de verfspuit aan de slag.

"Ik heb al vaker zoiets gedaan, maar nog nooit zo groot. Dit smaakt inderdaad naar meer." Dagelijks bekijken mensen haar vorderingen. "Ik krijg ook leuke reacties. Het is echt tof." Maandag hoopt ze het 15 bij 11 meter grote werk af te ronden.