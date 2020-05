Zo klonk duizend jaar geleden het Oudnederlands in Rottaa

'Willikumo ana Rottaa'. Zo heet Dr. Peter-Alexander Kerkhof zijn kijkers welkom in de nederzetting Rotta in 1020. De taalwetenschapper van de Universiteit Leiden heeft een video gemaakt waarin hij laat horen hoe het Nederlands duizend jaar geleden in Rotterdam klonk.

Kerkhof gaat op Twitter viral met zijn video over het Oudnederlands. "Echt heel leuk", zegt hij. "De video is goed uit de verf gekomen."

Via datzelfde medium zag Kerkhof het Rottahuis voorbijkomen, waarin er werd getoond hoe bewoners van de nederzetting Rotta leefden. Hij besloot Archeologie Rotterdam aan te schrijven. "Misschien konden we iets met de reconstructie van het Rottahuis in de Broekpolder bij Vlaardingen en de Oudnederlandse taal. Ze waren meteen enthousiast", vertelt Kerkhof.

Door de ondertiteling in het hedendaagse Nederlands is het gesproken Oudnederlands voor iedereen goed te volgen.

Er wordt gebruik gemaakt van historische taalfases. "Verschillende puzzelstukjes worden bij elkaar gelegd: hoe wordt er bijvoorbeeld duizend jaar geleden gespeld en wordt deze spelling in andere talen gebruikt? Je kunt ook kijken hoe de latere middeleeuwse dialecten van het Nederlands werden uitgesproken. Zo kun je terugredeneren. Dan kom je in ieder geval tot de grammatica van de taal, die weten we zeker. De uitspraak kunnen we ook nauwkeurig beredeneren." In dit onderzoek wordt ook gekeken naar andere talen dan het Nederlands.

Hebban olla Vogala

Kerkhof doet veel onderzoek naar de popularisering van het Oudnederlands. Er waren volgens hem duizend jaar geleden al dialecten in deze taal. "Er was een aantal verschillen in het Oudnederlands, afhankelijk van de regio. Het Oudnederlands rond het jaar 1000 klonk in Limburg anders dan in Utrecht, maar de verschillen waren een stuk minder dan nu."

Hij vindt het jammer dat weinig mensen weten wat het Oudnederlands is. "Soms zeggen mensen dat ze 'Hebban olla Vogala' kennen, maar daarna houdt die kennis wel op", legt Kerkhof uit. Wellicht dat zijn video het Oudnederlands populairder zal gemaakt.