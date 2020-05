'Tebbie nou op je muil, joh?', zie jij jezelf al lopen met dit Rotterdamse mondkapje?

Normaal gesproken is Kate mode-ontwerpster, maar door de coronamaatregelen is het voor haar niet meer mogelijk om kleding op maat te maken. Daarom besloot ze aan het begin van de coronacrisis mondkapjes te naaien voor in de zorg.

Ze vond een ontwerp van een Belgische arts die door de Belgische Volksgezondheid was goedgekeurd en ging aan de slag. "Helaas bleek het erg lastig om diezelfde handgemaakte mondkapjes in Nederland voor medisch gebruik te laten goedkeuren", vertelt ze.

Particulieren en bedrijven

En dus besloot ze de mondkapjes te maken voor familie, vrienden en kennissen. Maar inmiddels is er zoveel vraag naar, dat ook particulieren en bedrijven naar haar toekomen. Ze ontwerpt nu zo’n honderd mondkapjes per dag. "Ik ben continue bezig met ontwerpen en naaien."

"Mondkapjes zien er meestal lelijk en saai uit. Ik heb er mijn eigen draai aan gegeven zodat ze toch een beetje mooi zijn." Klanten kunnen op de website van Kate hun eigen ontwerp en kleuren insturen. "Ik krijg vaak initialen van mensen binnen. Of mensen die het leuk vinden om 'opa' of 'oma' op hun mondkapje te hebben met de naam van hun kleinkind."

Daarnaast maakt ze dus de mondkapjes met typisch Rotterdamse teksten. "De reacties die ik van mensen krijg, zijn onwijs leuk. Mensen vinden het heel grappig. Daar doe ik het ook voor. Ik hoop een beetje positiviteit bij mensen op te wekken."

Naast dat de mondkapjes hartstikke Rotterdams zijn, bieden ze volgens Kate ook meer bescherming dan veel mondkapjes die je in de winkel kunt kopen. "Je ziet heel veel mondkapjes die gemaakt zijn van één laag stof. Eén laag is denk ik schijnveiligheid. De mondkapjes die ik maak, hebben drie lagen stof. De basis is gemaakt van twee lagen. Daaroverheen zit een derde laag met aan de bovenkant een opening. Daar doe je een laagje bakpapier in. Dat houdt het virus het beste tegen."