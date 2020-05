RIVM: tien nieuwe sterfgevallen, vijftien ziekenhuisopnames

Er zijn zeker 5680 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM in de update van zondag 17 mei. Het aantal sterfgevallen is sinds zaterdag met tien gestegen. Vrijdag werden nog 27 overledenen gemeld. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met 15, naar 11.552. Dat waren er een dag eerder nog 45.