Kaarten songfestival blijven geldig in 2021

Mensen die al een kaart hadden gekocht voor het afgelaste Eurovisie Songfestival in Rotterdam, kunnen die kaart volgend jaar alsnog gebruiken. Dat heeft organisator EBU bekend gemaakt.

Mensen die nu bijvoorbeeld een kaartje hebben voor de eerste halve finale in Ahoy, kunnen die ook gebruiken voor diezelfde show volgend jaar. Gisteravond maakte de EBU al bekend dat het songfestival alsnog in Rotterdam wordt gehouden. De gemeenteraad van de stad had daar vorige maand al mee ingestemd.

De nieuwe data voor het festival zijn nog niet bekend. Er wordt gemikt op de lente van 2021. Veel zal afhangen van de ontwikkeling rondom het coronavirus.