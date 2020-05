Feyenoord-stadion De Kuip vraagt gemeente om financiële hulp

De directie van Feyenoord-stadion De Kuip is in gesprek met de gemeente Rotterdam over financiële hulp. Dat bevestigt wethouder Van Gils van Financiën.

De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de voetbalwereld, die volledig is platgelegd. Naast het gebrek aan wedstrijden wordt het stadion van Feyenoord ook hard geraakt doordat de inkomsten van dochterondernemingen ook zijn weggevallen.

Van Gils denkt dat de gemeente een rol kan spelen in het overeind houden van Stadion Feijenoord. "Wij hebben een gesprek waarin zij met redelijke open boeken zeggen: Het kan zo zijn dat we ergens in het najaar vast gaan lopen in een betalingsprobleem. Dan gaan we praten, zoals we dat ook met andere instellingen doen. Dan gaan we kijken wat voor maatwerk we kunnen leveren. Soms is dat een overbruggingskrediet en soms is het misschien een renteloze lening over een periode. Of soms is het, hey, misschien kunnen wij wel zorgen dat je geld kan verdienen. Doordat we opeens parkeerplekken huren of dingen organiseren, die in plaats komen, waardoor je inkomsten hebt."

Van Gils benadrukt dat het gaat om een steunaanvraag van het stadion en niet van de voetbalclub zelf. Dat zijn twee losse organisaties. "Er is geen steunaanvraag van de voetbalclub Feyenoord. Het gaat vanuit het stadion. Zij komen mogelijk in een overbruggingsperiode geld te kort. Het stadion doet beroep op de regelingen die er al zijn. De KNVB is ook bezig met regelingen, maar dan voor de clubs."

Voor de ontwikkeling van Feyenoord City heeft het Stadion Feijenoord een miljoenenlening afgesloten bij de Amerikaanse band Goldman Sachs. De Kuip geldt daarbij als onderpand voor de Amerikanen. Als het stadion die betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen wil de BVO proberen om die schulden over te nemen en eigenaar van het stadion te worden.