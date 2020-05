Corona of niet: 'Sowieso Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam'

Cultuurwethouder Said Kasmi: 'Songfestival gaat in 2021 sowieso door'

Rotterdam mag dus weer gaststad zijn van het Eurovisie Songfestival, volgend jaar. Of de coronaproblematiek dan definitief achter de rug is, speelt volgens cultuurwethouder Said Kasmi geen enkele rol. Een festival zonder publiek sluit de Rotterdamse wethouder niet uit.

In Nederland kunnen pas weer grote evenementen gehouden worden als er een vaccin tegen het coronavirus is. Hoe lang het nog gaat duren voordat er een vaccin is, is niet bekend. Maar uitstel van het evenement zal er volgens Kasmi niet komen in 2021.

"Hoe het eruit gaat zien, hangt af van de ontwikkelingen", legt Kasmi uit.

Er wordt daarom al flink nagedacht over de mogelijke scenario's. Contact met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft Kasmi nog niet gehad. "Daar is het te vroeg voor. We moeten de ontwikkelingen afwachten en daarop gaan anticiperen. Als je volgend jaar een feest wilt houden, kun je nu niet stil staan."

Gemengde gevoelens

De mededeling tijdens het alternatieve songfestival zaterdagavond dat Rotterdam volgend jaar alsnog de organiserende stad is, kwam niet als een verrassing, maar Kasmi is er erg blij mee. "We staan opnieuw in de startblokken om er volgend jaar een groot feest van te maken."

Met gemengde gevoelens keek de wethouder zaterdagavond naar de alternatieve tv-uitzending. "Je had natuurlijk op dat moment graag met zijn allen in Ahoy geweest. Ik heb wel genoten van de show, ondanks alle beperkingen die er waren", zegt wethouder Kasmi.

