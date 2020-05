Lars Veldwijk over droomdebuut: 'heerlijk om na zo lang wachten zó te debuteren'

Het was een droomdebuut in bizarre omstandigheden. Lars Veldwijk verruilde deze winterstop Sparta voor Jeonbuk Hyuandai Motors FC in Zuid-Korea. Dit weekend kwam hij voor het eerst in actie voor zijn nieuwe club. Hij maakte tegen Busan Ipark meteen de winnende goal (2-1).

"Ik kwam er in de zestigste minuut in", legt Lars Veldwijk uit op Radio Rijnmond. "Er waren al meteen twee VAR-momenten, waardoor het spel lang stil lag. Uit één van die momenten kregen we een strafschop tegen en daardoor kwam de tegenstander op 1-1. Mijn eerste kans werd nog gepakt door de keeper, maar diep in blessuretijd viel de bal plots voor mijn voeten en schoot ik binnen."

In tegenstelling tot andere competitie is het in de Koreaanse K-League geen probleem om uitgebreid samen te juichen, blijkt wel uit de manier waarop het doelpunt gevierd werd. "Om zo je debuut te maken, waar je zo lang naar uitkeek, dan ben je heel blij", zegt Veldwijk.

Vorige week ging de K-League weer van start. Toen kon Kruiswijk nog niet meedoen vanwege een knieblessure. "En het was al zo lang wachten op de eerste wedstrijd, door het coronavirus", gaat Veldwijk verder. "Dus ik heb echt lang moeten wachten op mijn debuut. Maar op deze manier was het wel heel mooi."

De omstandigheden waarin zijn debuut plaatsvond was ook wel iets dat Veldwijk niet snel zal vergeten. "Het spelen in een leeg stadion is echt verschrikkelijk. Ik ben blij dat we begonnen zijn, maar lege stadions geven toch wel een raar gevoel."

Alleen

Het was eigenlijk de bedoeling dat de vader van Veldwijk ook de oversteek naar Zuid-Korea zou maken, om hem gezelschap te houden, maar dat is niet mogelijk. "Toch heb ik nog veel contact met Nederland", zegt Veldwijk. "Ik facetime bijna elke dag met mijn kinderen."

Even terug naar Nederland is eigenlijk niet mogelijk. "Als ik terug naar Nederland ga, moet ik eerst twee weken in quarantaine. Dat is dus niet te doen."

Corona

In Zuid-Korea waren al vrij snel de eerste gevallen van corona gemeld. Al in februari kreeg Veldwijk te horen dat hij niet zonder mondkapje over straat mocht. Veldwijk: "Daar werd in Nederland nogal lacherig om gedaan. Maar het lijkt wel te helpen. De afgelopen weken waren er maar 4 of 5 besmettingen per dag. Nu zijn het er wel iets meer, doordat een besmet iemand naar een nachtclub is geweest. Maar ze hebben het hier wel redelijk onder controle."

Veldwijk bracht in de eerste maanden veel meer tijd door op de club dan je zou verwachten. Hij slaapt er zelfs. "Zo leer je je ploeggenoten beter kennen. Daar heb ik voor gekozen, zodat ik snel binnen de groep wordt opgenomen. Ik heb nu al een goede band met sommige jongens, zowel binnen- als buiten het veld. En volgens mij kon je het ook wel zien hoe we samen de goal gevierd hebben."