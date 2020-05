CDA-Rotterdam: zorgen om toename vluchten door nieuwe luchtvaartnota

Het CDA in Rotterdam is bang dat Rotterdam-The Hague Airport de nieuwe Luchtvaartnota gaat aangrijpen om het aantal vliegtuigbewegingen toe te laten nemen, met alle geluidsoverlast die daarbij hoort. "Daar moeten we echt voor oppassen", zegt raadslid René Segers.

In de nota is nu een splitsing gemaakt tussen het normale aantal vliegbewegingen en de ruimte die beschikbaar is voor 'maatschappelijke vluchten', zoals de traumahelikopter, die gestationeerd is op de luchthaven. Die maatschappelijke ruimte, zo'n twintig procent, ging altijd ten koste van de ruimte voor commerciële vluchten.

"Daar is nu een einde gekomen", zegt Segers, kijkend naar de nota. "Het zijn aparte gebiedsruimten geworden. Maar ik ben bang dat Rotterdam The Hague Airport dat zal zien als twintig procent die nu vrijgekomen is voor extra vluchten."

Dat in de nota staat dat deze ruimte 'niet gebruikt mag worden voor grote commerciële partijen' is voor Segers nauwelijks een geruststelling. Het Rotterdamse raadslid wilt dat er duidelijkheid komt van het ministerie dat het aantal vluchten écht niet kan worden uitgebreid. "Ik zie hier vooral allemaal mogelijkheden die Rotterdam Airport kan aangrijpen om het aantal vluchten uit te breiden."

Segers wijst er al eerder plannen waren om de standplaats van de traumahelikopter te verplaatsen, zodat er meer ruimte kwam voor commerciële vluchten. "Er werd ook echt gezocht naar een uitwijkmogelijkheid in Pernis", legt Segers uit. "Met deze nota lijkt dat helemaal van de baan. Dat is fijn voor de mensen in Pernis.