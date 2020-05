Man ziet geleende Range Rover van zijn vrouw in vlammen opgaan

Volgens ooggetuigen vertelde de bestuurder dat de auto van zijn vrouw was. De wagen zou zijn stilgevallen op de oprit van de A4 richting Hoogvliet. De bestuurder kon de wagen nog stilzetten op de vluchtstrook. Enkele seconden later waren de eerste vlammen te zien. Een halve minuut later stond de wagen in lichterlaaie.

De bestuurder zou gezegd hebben dat hij "met lood in zijn schoenen naar huis zou gaan, om uit te leggen aan zijn vrouw dat zij haar auto kwijt was".