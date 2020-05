KNVB denkt aan bekerfinale Feyenoord-Utrecht als openingswedstrijd nieuwe seizoen

Directeur betaald voetbal Eric Gudde zegt dat tegen de NOS. "De plekken voor Europees voetbal zijn al noodgedwongen vergeven. Maar je kan wel een soort openingswedstrijd of galawedstrijd in september of oktober spelen. Daar kunnen we altijd nog naar kijken. Maar het is dan geen wedstrijd meer om een Europees ticket."

De bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht is één van de definitief afgelaste wedstrijden door de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Officieel zal er nooit een bekerwinnaar in dit geschrapte seizoen komen.