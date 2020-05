Dag tegen homo- en transfobie: 'ook in Rotterdam maak je transfobie mee'

Iris van der Graaf is al jarenlang betrokken bij het transcafé in Rotterdam aan de Schiedamsesingel. "Ik maak zo af en toe ook in Rotterdam nog transfobie mee", legt ze uit bij Radio Rijnmond. "Iemand vroeg de weg aan me van het Hofplein naar de Witte de Withstraat. Toen hij erachter kwam dat we trans- waren, ging die persoon door het lint. Hij begon te schreeuwen van 'je bent een man' en hij begon te slaan met een parapluutje. Ik denk dat hij zelf nog wat issues te verwerken had."

Van der Graaf denkt dat het voor veel mensen 'nieuw' is. "Het is gewoon wennen", zegt ze.

Ook voor de omgeving van Van der Graaf was het wennen. "Maar mijn moeder is mijn grootste supporter. De band met mijn familie is gewoon superfijn."

Er heeft wel een verandering in de vriendenkring plaatsgevonden, geeft Van der Graaf toe. "Maar dat kan ook iets te maken hebben met kinderen. Veel van mijn toenmalige vrienden hebben nu kinderen en ik niet. Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn."

Transcafé

Zes jaar geleden kreeg Rotterdam een transcafé, dat valt onder de vlag van homobeweging COC. "Daar was zeker behoefte aan", legt Van der Graaf uit. "Het bewijs is wel dat er overal in Nederland van dit soort transcafés zijn ontstaan."

Door de coronacrisis is een bezoek aan het transcafé even niet mogelijk. "Maar we hebben vanavond nog een virtueel transcafé."