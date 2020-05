'Verzoening binnen politieke partij Denk'

Er lijkt sprake te zijn van een verzoening binnen de landelijke partij Denk. De Rotterdamse oprichter van de partij Tunahan Kuzu heeft volgens de partij de afgelopen dagen 'constructieve gesprekken gehad' met Farid Azarkan en Selcuk Öztürk over de toekomst van de partij. Voormalig raadslid in Rotterdam, Metin Celik, gaat nu een algemene ledenvergadering organiseren.

De afgelopen weken lagen de gezichtsbepalende mensen van Denk met elkaar in de clinch. Zo deed oud-raadslid van de PvdA in Rotterdam, Tunahan Kuzu, een stapje terug. Later gaf Öztürk toe dat de aanleiding een buitenechtelijke relatie van Kuzu met 'grensoverschrijdend gedrag'.

Kuzu noemde dat later 'broedermoord' door mede-oprichter Öztürk. Ook ontstond er ruzie tussen voorzitter en senator Öztürk en Azarkan.



"De afgelopen weken zijn er uitspraken gedaan en handelingen verricht die Denk en de onderlinge verhoudingen niet ten goede zijn gekomen. De betrokkenen in dit proces hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van Denk."

Kuzu had eerder aangekondigd niet meer verkiesbaar te zijn, bij de volgende verkiezingen. Of dat nu ook zo blijft is niet bekend.