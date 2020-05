Explosie bij woning in Jagthuisstraat; twee personen aangehouden

De afgezette omgeving van de Jagthuisstraat in Rotterdam (Bron: Media TV - Video Duivestein)

De woning waar het explosief is afgegaan aan de Jagthuisstraat (Bron: Media TV - Video Duivestein)

Explosief afgegaan bij woning in Jagthuisstraat

Bij een woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam-West is er maandagnacht een explosief afgegaan. Het gaat om hetzelfde huis dat afgelopen donderdag ook al werd beschoten. Er zijn twee personen in Amsterdam aangehouden.

Bij de explosie vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de ruiten aan woningen in de omgeving. De explosie was rond 02:30 op de begane grond van de woning. De politie en brandweer doen samen onderzoek.



"Het voelde als een drukgolf", vertelde een buurtbewoner aan Rijnmond. Omstanders zagen na de explosie een auto wegrijden. De politie wist de auto later te traceren in Amsterdam. Daar zijn de twee inzittenden opgepakt. Onderzocht wordt nog of ze iets met de explosie te maken hebben gehad.