Woning twee keer doelwit in week tijd: 'Er wonen ook kinderen boven'

Voor de tweede keer in een week tijd is de Jagthuisstraat in Rotterdam-West opgeschrikt door harde knallen. Bij een woning ging maandagnacht een explosief af en een paar dagen eerder werd het pand al beschoten. In de straat zitten ook twee basisscholen.

"Er wonen boven de woning ook kinderen van de school", vertelt een medewerker van een nabijgelegen school. Ze is de eerste van alle collega's bij haar school. "Ik vind dit wel heftig. Gelukkig is dit in de nacht gebeurd en was de schietpartij vorige week al opgeruimd", vertelt de schoolmedewerker. Vorige week is de schietpartij in de hogere groepen van de basisschool besproken.

"Ik hoorde een heel harde knal om 02:00 uur", vertelt een man. Hij is van de explosie geschrokken. "Ik dacht dat het een geluid van een vuurwapen was."

Het onderzoek naar de explosie is nog altijd in volle gang. De Rotterdamse politiechef zei vorige week dat de beschietingen zich mogelijk in de drugscriminaliteit afspelen. In de panden wonen mensen met een Surinaamse achtergrond, die aan elkaar zouden zijn gelinkt.

Andere bronnen zeggen dat de kwestie heeft te maken met de vondst van een partij van 4 duizend kilo cocaïne in de Antwerpse haven, op 23 april. Daarbij werden diverse mensen van Surinaamse komaf, vooral woonachtig in Amsterdam, aangehouden.