Gemeentelijke zwembaden weer open: 'Prima begin van de dag'

Zo moet je reserveren, mag je niet douchen en zit er nog meer chloor in het water. Maar Melvin van Zanten, beheerder van De Wilgenring, is vooral blij dat zijn zwembad weer open mag. "We hebben regels moeten opstellen om veilig open te gaan", legt Van Zanten uit. Verder zijn er maatregelen genomen om zo min mogelijk contact te maken.

In het zwembad is het de bedoeling dat badgasten een vaste route lopen. "Om ervoor te zorgen dat we elkaar niet tegen komen, hebben we een rondgang", zegt Van Zanten. Uiteraard wordt ook de anderhalvemeterregel in acht genomen.

De Wilgenring gaat gefaseerd open. "We zijn begonnen met banenzwemmen voor volwassenen en bepaalde doelgroepen", vertelt Van Zanten. De zwemlessen worden volgende week hervat.

'Vrij voelen in het water'

Om 07:00 uur stonden de eerste zwemmers al voor de deur van De Wilgenring. Onder andere Sven de Langen, wethouder van onder Sport van Rotterdam. Hij trok maandagmorgen de eerste baantjes. "Volgens mij is het tien jaar geleden dat ik zo lang niet in het zwemwater heb gelegen. Ik vind het heerlijk om je vrij te voelen in het water."

De Langen vindt dat De Wilgenring de zaken op orde heeft: "Ik heb me op geen enkel moment onveilig gevoeld. Sterker nog, het is een prima begin van de dag."

In tegenstelling tot zwembaden, mogen vochtige ruimten zoals sauna's nog niet open. "Ik laat me als wethouder heel netjes leiden tot alle landelijke adviezen. Ik zie dat er voorzichtig stapjes worden gemaakt", vertelt De Langen.

Lees meer