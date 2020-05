Boa's: drie dagen lang geen boetes in Rotterdam

Ruud Kuin (Nederlandse Boa Bond en FNV Veiligheid) over de actie: 'Boa's moeten zich in eerste minuten kunnen verdedigen'

Handhavers in Rotterdam gaan deze week alsnog actievoeren. Vanaf donderdag worden er voor minstens drie dagen geen boetes uitgeschreven, hebben de boa-vakbonden afgesproken. Het is aan elke boa om dat wel of niet uit te voeren.

Ze blijven wel toezicht houden in de stad, zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond en FNV Veiligheid. "Het signaleren blijft wel, maar als er iets is schakelen we de politie in. We gaan het risico vermijden dat onze mensen normaal lopen."

De boa's zijn boos op het besluit van de gemeente om hen niet uit te rusten met pepperspray en een wapenstok. De vakbonden hadden die eis gesteld, nadat twaalf toezichthouders op Eerste Paasdag op straat waren belaagd in Rotterdam.

Toen werd er al met actie gedreigd, maar de bonden wachtten eerst nog een gesprek met de gemeente af. Na dat gesprek deed wethouder Wijbenga een voorstel dat boa's onder meer zouden worden uitgerust met diensthonden.

De bonden vonden dat voorstel niet genoeg. Volgens hen wijst 95 procent van de leden de voorstellen af.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ziet de bewapening van de boa's niet zitten. "We hebben lang overlegd en in die periode hadden we het kunnen oplossen. Dat kan nog steeds, als we morgen worden uitgenodigd voor serieuze besprekingen met oplossingen. Dan zitten we morgen aan tafel", zegt Kuin.

'Geen passende oplossingen'

"We hebben geconcludeerd dat er geen passende oplossingen zijn voorgesteld", zegt Kuin. Als een situatie dreigt te escaleren, is de afspraak dat boa's de politie inschakelen. "Maar de politie is er nooit binnen een paar minuten. Binnen drie minuten kan er al een hoop gebeuren", zegt Kuin.



Terugtrekken of weglopen bij moeilijke situaties is geen optie, vindt Kuin. "Ze moeten handhaven, niet toezicht houden", zegt hij stellig. Kuin is van mening dat een boa zich in elk geval in de eerste minuten moet kunnen verdedigen met pepperspray en wapenstok.

De gemeente is volgens hem op de hoogte van de acties. Die komt later met een reactie op de plannen van de handhavers. De bonden spreken de acties maandagmiddag met de gemeente door.

