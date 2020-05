Schooldirecteur: 'Kinderen steken elkaar aan om weer naar school te komen'

Ouders hielden 50 duizend kinderen in Nederland thuis in de eerste week dat de scholen weer open waren. Ook de dr. J. Woltjerschool in Rotterdam-West had thuisblijvers, maar directeur Loes Viset verwacht dat het aantal zal afnemen.

Ze zegt dat aan het begin van de week vijftig van de 240 leerlingen niet kwamen opdagen. "Maar in de loop van de week zijn meer kinderen naar school gekomen", zegt Viset. De schooldirecteur merkt dat de kinderen 'elkaar aansteken' om weer naar school te komen.

Viset vertelt dat een aantal van de leerlingen niet naar school is gekomen, omdat ouders of de leerling zelf ziek zijn. Ook speelt de komaf van sommige families mee: zij komen uit landen waar de coronaregels soms strenger zijn dan in Nederland. "Ik denk dat ook de informatievergaring een rol speelt. Er zijn een hoop 'spookberichten'. Daar kunnen ouders ook op reageren en bang van worden", zegt Viset.

De schooldirecteur heeft contact met ouders gehad waarom de kinderen niet op school zijn. "We gaan niemand overtuigen of overhalen, maar vertellen wel wat we doen. Dan hoor ik ouders zeggen dat ze er vertrouwen in hebben en hun kinderen weer naar school laten gaan."

'Gezeurd bij moeder'

Toch heeft Viset er vertrouwen in dat thuisblijvende kinderen door hun klasgenootjes snel weer naar school gaan. "Kinderen vinden het weer heel leuk op school. Ik heb hen vorige week horen zeggen dat ze bij hun moeder hebben gezeurd, waarna ze toch naar school mochten. Dus dat gaat helpen. Ze zullen er weer vertrouwen in moeten krijgen. Dat komt wel goed."

