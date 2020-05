Besmette bemanning containerschip naar Erasmus MC

De Lexa Maersk arriveerde maandagmorgen om 07:45 uur in de Europahaven. Aan boord waren vijf besmette bemanningsleden. Een ander lid van de bemanning was al eerder van boord gehaald. De kapitein en vier van zijn personeelsleden worden volgens een woordvoerder van APM naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De overige werknemers aan boord worden geïnspecteerd door een mobiel medisch team van het ziekenhuis.



Naast de controle van het personeel volgt een zogenoemde dieptereiniging van het schip. Alle ruimten worden schoongemaakt. Dat kan dagen duren.

Het schip wordt maandagmiddag al gelost. "De lading kan bederven. Aan boord zijn containers met gekoeld fruit", legt een woordvoerder van APM uit.

Het bedrijf heeft de afgelopen dag met de vakbonden over de voorwaarden van het lossen gesproken. Onder het personeel van APM was enige ongerustheid. "Die kunnen we ons voorstellen. Wie niet wil meewerken aan het lossen van het schip, kan dit melden", zegt de woordvoerder van APM. "We nemen de maximale maatregelen om gezondheidsrisico's uit te sluiten."

APM verwacht vooralsnog nog geen andere besmette schepen.