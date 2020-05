Werkbootje van de Bommeer gestolen: 'Lang voor gespaard'

Watersportvereniging De Bommeer in Vlaardingen baalt flink. Het werkbootje van de vereniging, dat aan het water lag aan de Broekkade, is tussen vorige week donderdag- en vrijdagmiddag gestolen. "Dit komt zo onwerkelijk over", vertelt Bert Otto van De Bommeer.

Het bootje is al jaren oud, maar de buitenboordmotor was net vervangen. De waarde van die motor is 2500 euro, heeft 9.9 pk en is van het merk Suzuki. "We hebben lang gespaard voor de nieuwe buitenboordmotor. We hadden de motorkap in meerdere kleuren geschilderd en voorzien van een certificaat slot, maar dat heeft niet geholpen", jammert Otto.

De watersportvereniging ontdekte de diefstal op zaterdagmorgen. De Bommeer heeft beveiligingscamera's aan de ingang van de vereniging, maar aan de walkant - waar het bootje gestolen is - staan die camera's er niet.

Spoorloos

Na de ontdekking van de diefstal is het bestuur naar Vlaardingen, Maassluis en Schipluiden gevaren, vertelt Otto. "Misschien had de dief of hadden de dieven de buitenmotor eruit gehaald en het bootje daar ergens achtergelaten, maar we hebben niets gevonden."

Van het werkbootje, dat gebruikt wordt om bootjes van de ligplaats naar de wal te verplaatsen en andersom, is alleen de benzinetank achtergelaten. Een nieuw bootje zou vierduizend euro kosten.

Otto hoopt dat iemand het bootje in de omgeving langs het water ziet liggen: "Vanwege het coronavirus hebben we van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meerdere maatregelen moeten nemen. Dit bootje hebben we alleen te water gelaten voor die noodmaatregelen."