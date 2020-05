Jonge slechtvalken op dak Erasmus MC geringd

"Het zijn een jongen en een meisje", vertelde een enthousiaste Anton van Meurs van Ecoresult. "Ze zijn gezond."

Van Meurs begeleidde heel het traject van de slechtvalk. Vader en moeder hadden eerst hun thuis op het oude Dijkzigt-gebouw. Daar was vanwege de verbouwing geen plaats meer voor de dieren.



De familie slechtvalk kreeg twee nieuwe broedkasten. Eén op het faculteitsgebouw en één op de Na-toren van het Erasmus MC, dicht bij de letter C van het logo. Een maand geleden werd in die kast drie eieren ontdekt. Twee zijn er dus met succes uitgebroed.

"De derde is kapot gegaan of het jong heeft het alsnog niet gered", vermoedt Van Meurs. Toen hij vanochtend het luik naar het dak opende, gingen vader en moeder slechtvalk er vandoor. "Ze bleven boven ons cirkelen om de boel in de gaten te houden, maar aanvallen deden ze niet."

De onderzoekers monitoren hoe het verder gaat met de jonge slechtvalken.