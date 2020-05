'Tebbie nou op je muil joh'- mondkapjes een grote hit

"Mijn telefoon, mailbox en social media ontploffen van de aanvragen, duizenden zijn het er!", vertelt Esen. "En niet alleen uit de regio, ook mensen uit Groningen, Zwolle, Limburg echt overal komen de bestellingen vandaan".

Richard Groenendijk

Aan de 'geestelijk vader van Tebbie', de caberatier Richard Groenendijk, wordt vaak gevraagd of hij achter de kapjes zit. "Nee, maar ik heb er inmiddels wel toestemming voor gegeven". Het patent op 'Tebbie' is officieel van Groenendijk maar de oer Rotterdamse uitdrukking is ook onderdeel van de spreektaal. "En dit initiatief is gewoon heel sympathiek, dus ik vind het ook leuk".

Normaal gesproken is Kate Esen mode-ontwerpster, maar door de coronacrisis besloot ze de mondkapjes te maken voor familie, vrienden en kennissen.