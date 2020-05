Brug Maassluis donderde naar beneden: 'We dachten aan een explosie'

Er is duidelijk corrosie te zien op de afgebroken stang van de Lijndraaiersbrug in Maassluis

Ze schrokken zich een ongeluk zaterdagmiddag even na 16:00 uur. Ellen en Theo Vroon wonen naast de Lijndraaiersbrug in Maassluis. "Ik hoorde twee enorme knallen en dacht aan een explosie", zegt Theo zittend voor zijn woning, zo'n 40 meter van de brug verwijderd.

De beelden die de bewakingscamera van Kevin's Grand Café vastlegde, spreken boekdelen. Met donderend geraas klapte de klep dicht, kort nadat er een plezierbootje was gepasseerd. "Ik stond in de schuur de fiets van mijn vrouw te repareren ik toen ineens die knallen hoorde", zegt Theo. "Het had veel erger kunnen aflopen als dat passerende bootje er nog onder was geweest. Er zaten zes mensen op."

Hartstikke druk

Technici en mensen van de gemeente hebben zaterdag de brug meteen afgesloten voor het verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er nog wel gebruik van maken voorlopig.

"Een paar jaar geleden is de brug weer beweegbaar gemaakt, omdat de Monstersche Sluis weer in gebruik is. Deze brug is hartstikke druk. Ik heb toen wel eens aan de aannemer gevraagd waarom er maar aan een kant hydrauliek zat, maar dat was geen probleem," vertelt Theo Vroon. "Zaterdag brak het af en is het hele zaakje naar beneden gekieperd."

Roestsporen

Ook maandag zijn weer deskundigen komen kijken, vertelt Theo. Duidelijk zichtbaar zijn roestsporen op de afgebroken stang waarmee de klep op en neer gaat. Het onderzoek naar de oorzaak zal naar verwachting dan ook niet heel ingewikkeld zijn. Ook op een andere plek van de stang is een knik ontstaan in een verroest gedeelte, zo is ter plaatse te zien.

Het verkeer wordt voorlopig omgeleid op de P.C. Hooftlaan in Maassluis.