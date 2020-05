Mishandeling was aanleiding voor steekpartij in Spijkenisse

Aanleiding voor de confrontatie was een mishandeling, zaterdagnacht in de buurt van kinderboerderij De Trotse Pauw in Spijkenisse. De zoon van de 41-jarige man werd daar mishandeld door een groep jongens. Een dag later zag die 18-jarige jongen de daders in de wijk de Molenwei. Zijn vader, die verhaal kwam halen, werd vervolgens gestoken in het bovenlichaam.

De politie zegt dat de ruzie die voorafging aan de mishandeling niets van doen heeft met eerdere voorvallen in Spijkenisse. Andere aanhoudingen worden niet uitgesloten.